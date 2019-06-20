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Глава Калуги поздравил с юбилеем жителя города Георгия Синявского

Общество

Ветерану исполнилось 85 лет

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Глава Калуги поздравил с юбилеем жителя города Георгия Синявского
Иллюстрация: Фото пресс-службы Городской думы Калуги
Глава Калуги Александр Иванов поздравил с 85-летним юбилеем ветерана Георгия Синявского

Калуга, 20 июня 2019, 10:23 — REGNUM  В кругу родных и близких 19 июня отпраздновал своё 85-летие калужанин Георгий Николаевич Синявский. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, много лет Синявский проработал на руководящих постах в партийной, комсомольской, профсоюзной и административной сферах Калуги и области, он избирался председателем Московского райисполкома и заместителем председателя Калужского горисполкома.

Ветеран отмечен орденом «Знак Почета» и знаком городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», а также многочисленными ведомственными наградами. С 2008 по 2010 год Георгий Синявский активно работал в Совете ветеранов Московского округа. Пока позволяло здоровье, был заместителем председателя Калужского городского Совета ветеранов.

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Глава Калуги Александр Иванов поздравил с 85-летним юбилеем ветерана Георгия Синявского
Иллюстрация: Фото пресс-службы Городской думы Калуги
Глава Калуги Александр Иванов поздравил с 85-летним юбилеем ветерана Георгия Синявского

Юбиляра поздравил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Георгий Николаевич внёс вклад в развитие нашего города в целом и в развитие ветеранского движения в частности. Он никогда не находился в стороне от общественно значимых дел. Его гражданская позиция — быть активным и полезным членом общества. Я желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья!».

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Юбилеи и памятные даты
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