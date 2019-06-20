«Мы хотим жить»: оренбуржцы просят Путина справиться с нефтяниками

Оренбург, , 10:29 — REGNUM Накануне «прямой линии» с Владимиром Путиным оренбуржцы записали видеообращение к президенту, где указали на экологические проблемы. Отравление воздуха и ущерб здоровью заявители связывают с деятельностью нефтяных компаний.

Среди участников обращения жители трех муниципальных образований — города Оренбурга, а также Ташлинского и Переволоцкого районов Оренбургской области. Представитель общественной некоммерческой организации в области охраны окружающей среды заявил, что жители страдают от деятельности нефтяной компании, а ее разработки охарактеризовал как варварские.

Жители села Луговое Ташлинского района заявили, что последние два-три года находятся «под прессом нефтяной компании». Как утверждают участники видеообращения, воздух отравлен сероводородом, отравлены водоемы. Оренбуржцы просят обратить внимание на экологическую проблему и помочь решить ее.

«Фактически мы находимся на военном положении. В любой момент мы можем погибнуть. Эти нефтяники идут как обыкновенные колонизаторы-захватчики… Помогите справиться с нефтяниками», — обратился к президенту местный житель.

По его словам, власти обещали проложить трубопровод к 2024 году, но до этого времени местным жителям будет уже «труба».

Мать троих детей обратила внимание на то, что региональная власть говорит о необходимости инвестиций, но получить их можно благодаря газу и нефти:

«А кому они, эти инвестиции, нужны будут через пять лет? Никому…»

Жители райцентра Переволоцкий также пожаловались на проблему экологии. После того как в поселке появилась нефтяная компания, население «не может ни жить, ни дышать, ни спать». Инициативная группа заявила, что народ травят.

По словам местной жительницы, из-за отравленного воздуха она испытывает сильные головные боли, головокружение, рвоту и в обессиленном состоянии вынуждена идти на работу в реанимационное отделение больницы, чтобы спасать людей.

Люди говорят, что хотят просто жить. Они не могут открыть форточки, чтобы проветрить жилые помещения, потому что начинают задыхаться. В ответ на обращения в разные инстанции жители получают отписки.

«Просим Вас обратить внимание всех федеральных органов на экологическую проблему, которая замалчивается на местном уровне. Мы уже не один месяц боремся с этой компанией. Пытаемся донести до руководства области об этой проблеме, грядущей экологической катастрофе», — сказали участники инициативной группы.

По их словам, исчерпаны все механизмы регионального уровня. Люди вынуждены обратиться к главе государства.