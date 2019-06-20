Облик красноярского Академгородка помогут сформировать учёные из Италии

Красноярск, , 10:21 — REGNUM Студенты из Неаполитанского университета Федерико II и Сибирского федерального университета (СФУ) предложат урбанистические решения красноярскому Академгородку, сообщает 20 июня пресс-служба российского вуза.

Делегация из Италии посетила сибирский университет в первой половине июня. Визит в Россию был организован с целью установления научных и культурных контактов, чтения лекций и работы с творческими коллективами Института архитектуры и дизайна и Инженерно-строительного института СФУ в рамках действующего соглашения о сотрудничестве. В состав делегации вошли профессора, доценты PhD Антонио Ачьерно, Де Торо Паскуале, Алессандра Пальяно, Де Мартино Джанлуиджи.

В рамках лекций и семинарских занятий визит-профессора рассказали студентам СФУ о передовых методах урбанистики, обосновании и оценке территорий, трендах городской и сельской графики, реставрации и реконструкции. Слушателями стали более 40 представителей СФУ.

Для закрепления полученных навыков на практике студенты под руководством итальянских профессоров и кураторов из Сибирского федерального университета разрабатывали проекты трансформации и благоустройства красноярского Академгородка. Аналогичную работу над той же красноярской территорией проделают итальянские студенты. После чего на основе архитектурно-строительных решений двух студенческих коллективов из разных стран будет написана статья для публикации в журнале Университета Федерико II, который входит в базу Web of Science.

В рамках визита также состоялась встреча с молодыми преподавателями СФУ, в ходе которой было решено усилить сотрудничество университетов. В частности, продолжить взаимные обмены между профессорским составом, проработать вопросы обмена студентов на практики, в том числе и преддипломные, активизировать сотрудничество по программе Erasmus. В области научной деятельности вузы планируют проводить совместные исследования для адаптации методики определения акупунктурных точек Неаполя и Красноярска.

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