Четверг, 20 Июня 2019 года
10:18:01 МСК

В южнокорейском Кимдже создадут дендрарий

Общество

Проект оценивается в $131,69 млн

Кимдже, Южная Корея, 20 июня 2019, 10:01 — REGNUM  В Южной Корее создадут дендрарий на самой большой дамбе в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 20 июня глава Лесной службы Республики Корея совметно с мэром провинции Чолла-Пукто и мэром города Кимдже подписали бизнес-соглашение о создании Национального дендрария Семангым на территории одноименной дамбы Семангым.

Известно, что дендрарий будет создан с сохранением естественного ландшафта, а также флоры, что произрастает в данной местности.

По предварительным данным, площадь дендрария составит 151 га, а дата открытия запланирована на 2027 год. Стоимость проект оценивается в 153 млрд вон (~$131,69 млн).

«Мы планируем превратить дамбу в многофункциональный парк-дендрарий. Мы постараемся объединить усилия различных компаний и дендрария для создания новой зоны в городе Кимдже», — сообщил мэр провинции Чолла-Пукто.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Охрана природы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить