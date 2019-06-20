В южнокорейском Кимдже создадут дендрарий

Кимдже, Южная Корея, , 10:01 — REGNUM В Южной Корее создадут дендрарий на самой большой дамбе в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 20 июня глава Лесной службы Республики Корея совметно с мэром провинции Чолла-Пукто и мэром города Кимдже подписали бизнес-соглашение о создании Национального дендрария Семангым на территории одноименной дамбы Семангым.

Известно, что дендрарий будет создан с сохранением естественного ландшафта, а также флоры, что произрастает в данной местности.

По предварительным данным, площадь дендрария составит 151 га, а дата открытия запланирована на 2027 год. Стоимость проект оценивается в 153 млрд вон (~$131,69 млн).

«Мы планируем превратить дамбу в многофункциональный парк-дендрарий. Мы постараемся объединить усилия различных компаний и дендрария для создания новой зоны в городе Кимдже», — сообщил мэр провинции Чолла-Пукто.