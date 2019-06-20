Калужанам, пожаловавшимся Путину, дадут временное жильё

Калуга, , 09:55 — REGNUM Жители Калуги, обратившиеся со своими жилищными проблемами на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, получат временные квартиры из манёвренного жилищного фонда городской управы. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления ЖКХ городской управы Калуги Сергей Васильев.

По словам чиновника, барак в калужском пригородном посёлке Мирный будет расселен до декабря 2022 года. Это предусмотрено городской программой расселения аварийных домов, в которую был включен и данный барак.

«Людям, проживающим в этом доме, в ближайшее время будет предоставлено жилье из маневренного фонда. И если оно их устроит, они до момента переселения смогут жить в этой квартире», — подчеркнул, Сергей Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём обращении к главе государства жительница Калуги сообщала, что длительное время проживает во временном бараке. Ещё в 2014 году барак был признан властями аварийным и подлежал сносу, а жильцы — переселению. Кстати, на сегодняшний день в регионе насчитывается 319 аварийных домов общей площадью почти 125 тыс. кв. метров.

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Между тем жалоба к Владимиру Путину семьи ветерана боевых действий, в которой проживает инвалид-колясочник и ребёнок, на нарушение жилищных прав озадачила калужских чиновников. Дело в том, что общежитие в калужском переулке Пестеля, в котором зарегистрирована семья, не имеет статус аварийного дома, хотя по существу здание общежития является аварийным.

«В апреле комната, где живет семья, была признана непригодной для проживания на основании нашего заключения, и у заявителя появились основания для того, чтобы встать на учет в список внеочередников для переселения. Семье в ближайшее время также будет предложено временное помещение для проживания до момента решения вопроса о расселении этой семьи», — заявил представитель калужской горуправы Сергей Васильев.

Напомним, в обращении к Владимиру Путину сообщается, что семья ветерана боевых действий и инвалида-колясочника из Калуги не может добиться положенного по закону жилья. Общежитие, в котором прописаны три человека, находится в аварийном состоянии, и семья ветераны вынуждена снимать квартиру за городом.

Кстати, по информации министерства труда и социальной защиты Калужской области, в регионе 660 человек ветеранов боевых действий всё еще ждут жилья. Работа проводится исходя из очередности нуждающихся и объема выделенных на эти цели финансовых средств.

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В настоящее время все обращения по жилью, направленные на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным из Калуги, находятся под пристальным вниманием следователей СКР, которые на местах внимательно изучают сложившуюся ситуацию и организуют процессуальные проверки по жалобам граждан.

Так, жалоба жительницы Калуги к Владимиру Путину не могла остаться без внимания правоохранителей. В обращении сообщалось, что несовершеннолетняя девочка из Калужской области, у которой диагностировано онкологическое заболевание, не получила необходимую медицинскую помощь.

«У подруги серьезно заболела дочь. Диагноз страшный — онкология, рак печени. Они из Калужской области. В областной больнице врачи сказали: «Мамочка, покупайте белые тапочки, у вас нет шансов на жизнь», — рассказала женщина, позвонившая в колл-центр.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, данное обращение к Владимиру Путину тщательно проверяется. В настоящее время, по словам матери больной девочки, ребёнок находится на лечении в Москве и у семьи нет претензий к врачам.

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