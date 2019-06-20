В российских вузах стартовала приёмная кампания 2019 года

Москва, , 09:41 — REGNUM Российские университеты начали приём документов от абитуриентов в рамках летней кампании 2019 года.

В этом году поступающих ожидают новшества в правилах набора на целевое обучение, сообщили в Томском госуниверситете. Они связаны с изменениями в законе «Об образовании» и соответствующими поправками в Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Теперь вузы не заключают договоры о целевом приеме с организациями — это должны сделать непосредственно сами абитуриенты.

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В Волгоградском госуниверситете отметили, что традиционно особое внимание во время приёмной кампании уделяется упрощению процедуры получения документов у абитуриентов. Этот процесс максимально автоматизирован, действует электронная очередь. В этом году количество технических секретарей, осуществляющих прием документов, увеличилось. Специалисты приемной комиссии вуза, прогнозируют, что время приема документов займет у абитуриента не более 15 минут.

В свою очередь в Пермском политехе сообщили, что сроки приёма документов зависят от выбранной формы обучения и уровня образования. Для абитуриентов, планирующих поступать на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета и имеющих на руках результаты ЕГЭ, прием документов продлится до 26 июля. Для тех, кто имеет право поступать по результатам вступительных испытаний по форме и материалам ПНИПУ (абитуриенты, имеющие профессиональное образование), приём документов будет осуществляться до 13 июля. На заочную форму обучения прием документов завершится 3 августа.

На изменения предпочтений абитуриентов обратили внимание в приёмной комиссии Алтайского госуниверситета. «У абитуриентов АлтГУ все более популярными становятся направления обучения факультета искусств и дизайна. Это связано с тем, что креативная индустрия — это перспективный сектор новой экономики Алтайского края», — сообщила декан факультета искусств и дизайна АлтГУ, доктор искусствоведения Лариса Нехвядович.

В Северо-Осетинском университете напомнили, что в соответствии с правилами приема в вузы, выпускники со средним профессиональным и высшим образованием по-прежнему могут поступать в вузы не по результатам ЕГЭ, а по результатам вступительных испытаний, проводимых учебным заведением самостоятельно. Результаты олимпиад школьников действительны в течение четырёх лет, следующих за годом проведения олимпиады. Точно также как ЕГЭ. Приёмная кампания продлится в вузе до 30 августа.

Напомним, по итогам приёмной кампании 2018 года на бюджетные места в российских вузах поступили 528 тыс. человек — на 12,5 тыс. больше, чем годом ранее. Около 57% всех выпускников школ поступили в вузы.