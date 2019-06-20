Четверг, 20 Июня 2019 года
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Мёртвый крокодил в Оренбуржье: собственнику цирка выписан штраф

Общество

Проверка по факту обнаружения мертвого крокодила в лесопасадке на территории Тоцкого района не выявила жестокого обращения с животным. Прокуратура заявила, что рептилию выбросили на улицу уже мертвой

Оренбург, 20 июня 2019, 09:29 — REGNUM  В Оренбургской области собственнику цирка назначен штраф за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных. Причиной наказания стал труп крокодила, найденный в апреле 2019 года на территории Павло-Антоновского сельсовета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тоцкого района.

Напомним, в середине апреля жители села наткнулись в лесопосадке на крокодила, который оказался мертвым. Тогда называли версию, согласно которой рептилия сбежала из цирка и замерзла. Также предполагали, что крокодил мог стать жертвой жестокого обращения.

Прокуратура района организовала проверку. Установлено, что в апреле 2019 года в село Павло-Антоновка Тоцкого района приезжал передвижной цирк. Участником одного представления указывался крокодил. Однако животное умерло до выступления цирковых артистов. Труп рептилии собственник цирка вывез на территорию близлежащей лесопосадки в селе Павло-Антоновка Тоцкого района.

Факты жестокого обращения с животным не нашли своего подтверждения в ходе проверки, в связи с чем ОМВД России по Тоцкому району вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Собственник цирка оштрафован на 40 тыс. рублей.

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