Мёртвый крокодил в Оренбуржье: собственнику цирка выписан штраф

Оренбург, , 09:29 — REGNUM В Оренбургской области собственнику цирка назначен штраф за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных. Причиной наказания стал труп крокодила, найденный в апреле 2019 года на территории Павло-Антоновского сельсовета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тоцкого района.

Напомним, в середине апреля жители села наткнулись в лесопосадке на крокодила, который оказался мертвым. Тогда называли версию, согласно которой рептилия сбежала из цирка и замерзла. Также предполагали, что крокодил мог стать жертвой жестокого обращения.

Прокуратура района организовала проверку. Установлено, что в апреле 2019 года в село Павло-Антоновка Тоцкого района приезжал передвижной цирк. Участником одного представления указывался крокодил. Однако животное умерло до выступления цирковых артистов. Труп рептилии собственник цирка вывез на территорию близлежащей лесопосадки в селе Павло-Антоновка Тоцкого района.

Факты жестокого обращения с животным не нашли своего подтверждения в ходе проверки, в связи с чем ОМВД России по Тоцкому району вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Собственник цирка оштрафован на 40 тыс. рублей.

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