Четверг, 20 Июня 2019 года
09:35:19 МСК

«Никто не помогает»: новосибирский фермер просит Путина помочь с землёй

Общество

Вопрос попал в топ популярных

«Никто не помогает»: новосибирский фермер просит Путина помочь с землёй
Винсент Ван Гог. Коровы

Новосибирск, 20 июня 2019, 09:25 — REGNUM  Видеообращение 25-летнего жителя Новосибирской области Жасурбека Мамараимова к президенту России Владимиру Путину, попало в топ популярных на сайте «прямой линии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Видеообращение новосибирца опубликовано в разделе «Вопросы агропромышленного комплекса».

«Живу в селе. Занимаюсь сельским хозяйством. У меня на данный момент 21 голова крупного рогатого скота, 30 мелкого рогатого скота и лошадь с жеребёнком. Я женат, у меня есть ребёнок. Чтобы заниматься в этом направлении в дальнейшем, мне нужна земля в аренду или в собственность. Чтобы не прыгать по головам, я обращался, начиная с нашей сельской до областной администрации, но никто мне не помогает. Хотелось бы, чтобы вы мне помогли с этим вопросом», — говорит новосибирский фермер.

Как сообщало ИА REGNUM, «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным пройдёт сегодня, 20 июня. Трансляция начнётся в 12:00 по московскому времени.

Читайте ранее в этом сюжете: «Прямая линия» с Владимиром Путиным: все новости

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить