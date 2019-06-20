Законопроект о единой «платёжке» за ЖКХ внесен в Госдуму

Москва, , 09:16 — REGNUM Законопроект о едином платежном документе на оплату услуг ЖКХ внесли в Госдуму депутаты разных фракций, входящие в комитет нижней палаты парламента по ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что в единых платежных документах будут указываться все или некоторые виды коммунальных услуг, работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества, коммунальные ресурсы, взнос на капитальный ремонт, информация о размере платы за эти услуги или работы, платы за наем жилого помещения, задолженности по внесению указанной платы и начисленных пеней за ненадлежащее исполнение обязанностей по внесению этой платы.

Цель введения такого «простого, удобного и понятного единого платежного документа» — повысить собираемость платежей за ЖКУ. Авторы ссылаются на исследования, согласно которым при выставлении ЕПД платежная дисциплина граждан возрастает.

В чем проблема

Многие потребители отмечают, что в многочисленных платежных документах от поставщиков коммунальных ресурсов значатся их ошибочные персональные данные, площади квартир, разное количество проживающих и так далее, что неизбежно приводит к росту недовольства, указали авторы.

Так, приводят они примеры, в Липецкой, Самарской, Тульской областях, в Крыму, в Хакасии сложилась крайне неблагоприятная ситуация с ростом долгов за ЖКУ ввиду того, что граждане отказываются оплачивать многочисленные — в некоторых случая более десяти различных платежных документов.

Цена бумажки

Стоимость выпуска одного платежного документа может достигать 10−15 рублей. При этом доставка каждого платежного документа также может составлять порядка 6−8 рублей. В таком случае, при получении десяти платежных документов стоимость только выпуска и доставки потребителю платежных документов за один месяц может достигать 120 рублей, приводят данные парламентарии.