Четверг, 20 Июня 2019 года
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До эпицентра землетрясения в Сычуани допущен транспорт экстренных служб

Общество

Ключевые шоссе S443 и S436 оказались в эпицентре толчков

Пекин, 20 июня 2019, 09:06 — REGNUM  Начиная с утра по местному времени 19 июня после проведения экстренных восстановительных работ было запущено движение автомобилей экстренных служб по дорогам, ведущим к эпицентру землетрясения в китайской Сычуани, сообщает агентство Синьхуа.

Тринадцать человек погибли и около 200 получили ранения из-за землетрясения, которое произошло в провинции Сычуань. Провинциальный департамент транспорта направил 24 команды спасателей для оценки 1,3 тыс. км шоссе и 600 км национальной и провинциальных трасс, 187 мостов и 44 тоннелей, ведущих к районам, пострадавшим от землетрясения в уезде Чаннин города Ибинь, для проведения восстановительных работ.

В департаменте сообщили, что дороги были повреждены очень серьезно, поскольку в ряде районов к тому же сошли оползни. Пока движение гражданского транспорта в пострадавших районах полностью приостановлено из соображений безопасности.

Ключевые шоссе S443 и S436 оказались в эпицентре толчков. На нескольких участках по-прежнему наблюдаются просадки полотна, что крайне затрудняет процесс восстановления перед тем, как трассы можно будет снова открыть для движения.

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Землетрясения
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