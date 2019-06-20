СВФУ подготовит специалистов для южнокорейских фирм

Якутск, , 09:03 — REGNUM Физико-технический институт Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) запускает новую программу подготовки специалистов, которые в первый год после её окончания будут трудоустроены в корейских фирмах, сообщает 20 июня пресс-служба со ссылкой на научного руководителя программы, заведующего кафедрой «Теоретическая физика» ФТИ Юрия Григорьева.

«В первый год после окончания наши южнокорейские партнеры по магистерской программе надеются устроить выпускников в фирмах и организациях Южной Кореи для получения практических навыков в ведении малого и среднего наукоемкого бизнеса, некоторые выпускники могут также поступить в аспирантуру в университеты Южной Кореи», — сообщил представитель вуза.

По его словам, основным направлением программы «Конвергенция: Наукоемкие технологии» является современное материаловедение, а обучение будет вестись полностью на английском языке.

«В конце первого курса запланирована практика в Южной Корее продолжительностью один месяц. В преподавательский состав входят профессора из университетов Южной Кореи, Франции и профессора СВФУ, владеющие английским языком на высоком уровне», — сказал Григорьев.

Он также выразил надежду на то, что выпускники достигнут успеха в развитии наукоемких технологий и бизнеса в Якутии и внесут весомый вклад в развитие российского региона.

Ранее в университете сообщали, что из-за демографических проблем за последние шесть лет количество абитуриентов уменьшилось почти в два раза.

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