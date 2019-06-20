Власти Китая выделят $14,51 млн на борьбу с последствиями землетрясения

Чэнду, Китай, , 08:55 — REGNUM Министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили 100 млн юаней ($14,51 млн) провинции Сычуань на юго-западе Китая в целях борьбы с последствиями землетрясения, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Правительство также выделило 5 тыс. палаток, 10 тыс. раскладушек и 20 тыс. одеял пострадавшим от разгула стихии. По данным на 16:00 по местному времени 19 июня, около 243,88 тыс. человек пострадали от землетрясения. Тринадцать человек погибли и 220 получили ранения. Более 52 тыс. человек были переселены в безопасное место. Более 20 тыс. домов было разрушено или повреждено.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделило 19 июня 50 млн юаней на устранение последствий землетрясения в Сычуани. Толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в 10:55 по местному времени 17 июня в уезде Чаннин города Ибинь.

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