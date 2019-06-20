Четверг, 20 Июня 2019 года
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Более 200 мёртвых птиц было изъято у контрабандистки на юге Китая

Общество

Птицы должны были пойти на украшения для джинсов

Шэньчжэнь, Китай, 20 июня 2019, 08:36 — REGNUM  Таможня города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая изъяла 222 мертвые птицы, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Южно-Китайский центр идентификации диких животных установил, что птицы являются представителями вида amazilia candida или бронзовоголовая амазилия. Таможенники отметили, что птицы были найдены в четырех пакетах женщины средних лет из Гонконга.

Длина каждой птицы составляет примерно 20 см, а их перья имеют очень пёстрый и яркий окрас. Женщина сообщила, что планировала переправить птиц на фабрику для производства украшений к джинсам. Трупики птиц были задержаны таможней.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Нью-Йорка был задержан контрабандист, перевозивший 34 живых зяблика, упакованных в бигуди.

Читайте ранее в этом сюжете: Зябликов изъяли у контрабандиста в аэропорту Нью-Йорка

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