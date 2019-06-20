Четверг, 20 Июня 2019 года
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На юге Китая изъято 1,66 тонн контрабандных рогов носорога

Общество

Расследование продолжается

На юге Китая изъято 1,66 тонн контрабандных рогов носорога
Носорог

Чжухай, Китай, 20 июня 2019, 08:25 — REGNUM  Таможня провинции Гуандун на юге Китая конфисковала партию рогов носорога и сопутствующей продукции, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

По данным таможенных органов, в общей сложности 1,66 тонны рогов носорога и продукции из них было задержано таможней Гунбэй города Чжухай в мае текущего года. Неназванная компания импортировала продукцию из-за рубежа и специально для этого наняла рабочих для незаконной обработки и продажи товара. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в порту Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая была изъята контрабандная партия сушеных морских коньков общим весом почти 1,3 тонны.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая раскрыта контрабанда 1,28 тонн сушеных морских коньков

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Контрабанда и борьба с ней
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