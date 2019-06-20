Четверг, 20 Июня 2019 года
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В Казахстане призвали модернизировать систему защиты института семьи

Общество

С соответствующим предложением выступил председатель Конституционного совета Казахстана Кайрат Мами

Нур-Султан, 20 июня 2019, 08:27 — REGNUM  Дополнительные законодательные меры для защиты материнства и детства в Казахстане предлагает принять Конституционный совет республики. Об этом 20 июня заявил председатель совета Кайрат Мами на совместном заседании палат парламента, сообщает издание BNews.

Глава Конституционного совета Казахстана считает, что в республике необходимо модернизировать систему государственного покровительства института брака и семьи, материнства, отцовства и детства.

Мами также отметил необходимость повышения эффективности государственной политики в сфере социальной защиты людей с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Нур-Султане проходит совместное заседание верхней и нижней палат парламента Казахстана. Парламентарии обсудят послание Конституционного совета республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Казахстана обсудит послание Конституционного совета

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Политическая жизнь Казахстана
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