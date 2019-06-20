В Казахстане призвали модернизировать систему защиты института семьи

Нур-Султан, , 08:27 — REGNUM Дополнительные законодательные меры для защиты материнства и детства в Казахстане предлагает принять Конституционный совет республики. Об этом 20 июня заявил председатель совета Кайрат Мами на совместном заседании палат парламента, сообщает издание BNews.

Глава Конституционного совета Казахстана считает, что в республике необходимо модернизировать систему государственного покровительства института брака и семьи, материнства, отцовства и детства.

Мами также отметил необходимость повышения эффективности государственной политики в сфере социальной защиты людей с ограниченными возможностями.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Нур-Султане проходит совместное заседание верхней и нижней палат парламента Казахстана. Парламентарии обсудят послание Конституционного совета республики.

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