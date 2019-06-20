«Доведены до отчаяния»: жители Киселёвска взывают к президенту РФ о помощи

Киселёвск, Кемеровская область, , 08:23 — REGNUM Жители города Киселёвска Кемеровской области, которые ранее обращались к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежище, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, «прямая линии» с которым должна состояться сегодня, 20 июня, в 12:00 мск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы жители города Киселёвска Кемеровской области хотим рассказать вам, Владимир Владимирович, об экологической катастрофе нашего города. В нашем городе девять открытых разрезов и три обогатительных фабрики действующих и ещё две строящиеся обогатительные фабрики. Местные власти нас и вас, Владимир Владимирович, уверяют, что у нас экологическая обстановка нормальная. Но из-за открытой добычи угля и обогатительных фабрик, находящихся в жилых зонах, независимые эксперты сообщают, что у нас завышение всех допустимых норм загрязнений в десятки, а то и в сотни раз. Киселёвск превратился в одну большую промышленную зону. В нём по всем экологическим показателям населению нельзя проживать. А согласно ст.42 Конституции РФ, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическими правонарушениями», — отмечают горожане.

Они просят президента открыть карту Киселёвска со спутника и посмотреть, сможет ли он найти жилые дома киселевчан среди разрезов.

«Это ли не прямое нарушение прав жителей Киселёвска? За последние пару лет у нас в несколько раз возросло число онкологических больных людей, в том числе очень много детей. Смертность в городе в 2,5 раза превышает рождаемость», — утверждают жители кузбасского города.

Они просят Владимира Путина направить в их город комиссию, состоящую из представителей Генпрокуратуры, Федеральной службы Роспотребнадзора, Федеральной службы по мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по экологическому надзору и председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды для проведения экологического аудита города. Жители Киселёвска подчёркивают, что технологические показатели покажут, что «город является объектом накопленного вреда окружающей среде и населению города Киселёвска».

«Хозяева разрезов и обогатительных фабрик зарабатывают миллиарды на угле, а соответственно на нашем здоровье. Так пусть они выделяют деньги на переселение жителей из экологически загрязнённого Киселёвска в экологически чистое жильё. И продолжают добывать уголь, не нанося вреда населению. Жители Киселёвска взывают к вам, Владимир Владимирович, о помощи. Или всем жителям Киселёвска нужно обращаться в ООН, чтобы нас услышали в России? Все жители уже доведены до отчаяния. Пожалуйста, примите меры», — говорится в обращении.

Напомним, что ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что посетил Кисилёвск и принял решение о переселении этих семей. Он отметил, что условился встретиться с жителями в начале августа.

Жители Кисилёвска утверждают, что их город находится рядом с огромным угольным разрезом, где идёт добыча, а под частью города находится частично вывезенная мусорная свалка, которая в данный момент медленно горит.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдёт 20 июня и начнётся в 12:00 мск.

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