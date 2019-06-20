Атака на университет Гарриса в Кении: осуждены трое подозреваемых

Найроби, , 08:07 — REGNUM Трое мужчин были признаны виновными по обвинению в причастности к нападению на университет Гарисса в Кении в 2015 году, передает ВВС Africa.

По материалам судебного заседания, Рашид Чарльз Мберезеро, Мохамед Али Абикар и Хасан Эдин Хасан были признаны виновными в заговоре с целью совершения нападения, в ходе которого четверо нападавших убили 148 человек, в основном студентов.

Нападение на университет было совершено группировкой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на северо-востоке Кении в апреле 2015 года.

Трое фигурантов дела также были признаны виновными в принадлежности к сомалийской террористической группировке «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Четвертый подозреваемый, Сахал Дирие Хуссейн, был оправдан.

Напомним, что рано утром 2 апреля 2015 года вооруженные нападавшие штурмовали Университет Гарисса и застрелили двух охранников, прежде чем открыть огонь по студентам. Стрелки совершили налет на кампус, нападая на студентов в аудиториях, когда те готовились к экзаменам. Свидетели говорят, что боевики выделили христиан и застрелили их. Более 500 студентов смогли сбежать, некоторые через забор. Некоторые заперлись в комнатах и шкафах. Семьдесят девять человек получили ранения в результате нападения. Из 148 человек, которые были убиты во время бойни в Гариссе, 142 были студентами. Представители администрации заявили, что были убиты три сотрудника сил безопасности и трое охранников университета.