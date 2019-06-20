Из-за выпускного балла на Красной площади ограничат движение

Москва, , 07:56 — REGNUM Сегодня, 20 июня, в центре Москвы из-за проведения выпускного бала и фейерверка на Красной площади изменится режим работы общественного транспорта, сообщается на портале мэра столицы.

В этот день в Государственном Кремлевском дворце состоится церемония IX всероссийской премии «Выпускник-2019» и концерт.

Выпускной вечер продолжится на Красной площади, а чуть позже начнётся дискотека в Гостином дворе.

Автобусы и троллейбусы будут следовать с большими интервалами, на некоторых остановках общественный транспорт останавливаться не будет. Также для движения будет перекрыт ряд улиц в центре Москвы.

Читайте также: В выпускных балах Москвы примут участие 54 тыс. выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выпускные балы пройдут в ночь с 23 на 24 июня. В них примут участие 54 тыс. выпускников школ.

На данную тему: Жители РФ заявили об излишней дороговизне выпускных балов