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Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 июня

Общество

В Москве днем малооблачно, без осадков

Москва, 20 июня 2019, 07:56 — REGNUM  Сегодня, 20 июня, Москва и Подмосковье окажутся практически в самом центре скандинавского антициклона, благодаря чему сохранится малооблачная и тихая погода, сообщают Метеовести.

Так, в Москве днем малооблачно, без осадков, температура воздуха +29.+31 градусов, в Подмосковье +27.+32 градуса. Ветер западный, юго-западный 1−6 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные в Москве температура воздуха может побить рекорд 1917 года. Так, в субботу, 22 июня, в столице ожидается до +32 градусов, 23 июня — +28 градусов.

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Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
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