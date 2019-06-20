После жалобы многодетных семей из Татарии Путину Следком начал проверку

Казань, , 07:53 — REGNUM Следственный комитет России после обращения многодетных семей Татарии на «прямую линию» Владимира Путина, в котором они жаловались на отсутствие дорог и инженерных сетей в микрорайоне «Подсолнухи» Тукаевского района, начал доследственную проверку. По её результатам примут процессуальное решение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Многодетные семьи из Набережных Челнов жаловались на то, что семь лет назад им выделили участки в тукаевском микрорайоне, но до сих пор там нет коммуникаций и дорог, а обращения к местным властям остались без ответа. Годы идут, а проблема не решается.

На ситуацию в микрорайоне жители жаловались и через открытое обращение, распространённое в соцсетях.

«Крайне нужна дорога от Азьмушкино до города Набережные Челны (65 комплекс), минуя Кузнечное кольцо! Сейчас трафик через ул. Промышленную и Кузнечное кольцо десятки тысяч автомобилей, а с заселением посёлка для многодетных семей «Подсолнухи» и запуском завода «Хайер» наступит транспортный коллапс», — говорилось в обращении жителя Алексея П., адресованном местным властям.

Автора петиции, обнародованной неделю назад, поддержали и других жители:

«Нам нужна эта дорога!!!», «Эта дорога необходима семьям с маленькими детками, чтоб добраться до поликлиник и детских садов», «Многодетным нужны дороги в мкрн Подсолнухи!».

К Владимиру Путину 18 июня обратились и дети микрорайона «Подсолнухи»:

"Уважаемый Владимир Владимирович, мы — дети посёлка для многодетных «Подсолнухи», обращаемся к Вам с большой просьбой. Наши мамы и папы построили дома, в них нам очень нравится жить. Но есть большая проблема, у нас нет дорог. Мы Вас очень просим помочь, нам очень нужны дороги чтобы добираться в школу, садики, секции».

Следственный комитет России после обнародования данного обращения начал доследственную проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема с отсутствием дорог и инженерных коммуникаций на участках для многодетных семей существует в Татарии повсеместно и власти региона о ней знают. Ещё в 2017 году было подсчитано, что на обеспечение инфраструктурой необходимо около 41,7 млрд рублей, но таких средств в бюджете нет.

Читайте также: Денег нет: многодетным семьям Татарии дают участки без инфраструктуры

А также: Коммуникации на землях многодетным Казани — «неподъёмная ноша» для властей