Четверг, 20 Июня 2019 года
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Единое национальное тестирование в Казахстане сдадут 117 тыс. абитуриентов

Общество

Тестирование проводится с 20 по 30 июня

Нур-Султан, 20 июня 2019, 07:55 — REGNUM  13 тыс. выпускников принимают участие в первом дне Единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане. Об этом 20 июня заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, доступность высшего образования в Казахстане возрастает за счет увеличения количества образовательных грантов. В 2019 году на бакалавриат выделено 53 тыс. грантов.

Напомним, 2019 году Единое национальное тестирование для абитуриентов, претендующих на получение образовательного гранта, проводится с 20 по 30 июня в 169 пунктах. Общее число желающих сдать ЕНТ составляет 117 242 человека.

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