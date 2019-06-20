Алибасов заявил, что оставит сына без наследства

Москва, , 07:55 — REGNUM Музыкальный продюсер Бари Алибасов оставляет своего сына без наследства. Об этом он заявил в беседе с «Московским комсомольцем».

«Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства», — сказал Алибасов в ответ на замечание журналиста о том, что Бари Алибасов-младший продает телеканалам права на интервью с отцом, зарабатывая таким образом деньги.

Пусть зарабатывает, заявил продюсер и добавил, что своё имущество пожертвует в пользу приютов для животных. Алибасов посетовал также, что его кот Чуча отвык от хозяина, пока тот находился в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Алибасова госпитализировали с химическим ожогом внутренних органов после того, как он по ошибке выпил раствор для прочистки труб. Около двух недель продюсер провел в больнице и теперь восстанавливает здоровье.

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