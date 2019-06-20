В Перми начнёт работать институт по исследованию всего на свете

Пермь, , 07:54 — REGNUM В Перми 26 июля состоится открытие института по исследованию всего на свете. Он станет новой площадкой в рамках проекта «Лето парк», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Многие мероприятия проекта «Лето парк» имеют образовательную составляющую, теперь к ней добавится и научная. На новой площадке жителям региона и гостям предоставят возможность познакомиться с нашим миром и создать свой собственный. Сделать это будет возможно на факультетах-мастерских через использование простых, на первый взгляд, материалов для творчества: гофрокартона, бумаги, коробок, а также через непривычно большой формат работ.

Добавим, «Лето парк» впервые открылся в Перми в 2017 году. Он работал на эспланаде в рамках Большого летнего фестиваля с июля по октябрь. В 2019 году фестиваль начнет работать с 23 июня и закроется 8 сентября. Традиционными станут площадки «Сказариум», «Город мастеров», «Большая игровая», «Настольные игры».

С 13 по 28 июля в «Лето парке» пройдет первый фестиваль ландшафтного искусства «Сады над Камой», который объединит жителей города с целью улучшить Пермь, сделать ее комфортной и красивой. Посетителей ожидают авторские сады, зеленый лекторий, развлекательные программы, ярмарка.