К средине XXI века население Украины может сократиться на 20% — ООН

Нью-Йорк, США, , 07:44 — REGNUM К 2050 году население Украины может сократиться на 19,9%, считают эксперты ООН в своём отчёте «Перспективы мирового народонаселения», опубликованном на официальном сайте организации.

«Наибольшее относительное сокращение численности населения ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна — до 20% и более. В частности, согласно прогнозу ООН, население Украины сократится на 19,9%», — сказано в документе.

Специалисты считают, что в ближайшие 30 лет население планеты вырастет на 2 млрд человек и достигнет 9,7 млрд. При этом к середине века произойдёт сокращение численности населения 55 стран, а к концу столетия человечество достигнет 11 млрд и замедлит свой рост.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона, исходя из показателя ВВП на душу населения. По данному параметру страна втрое уступает соседней Польше. Для преодоление этой разницы Украине нужно 50 лет.

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