В ЮАР за убийства осужден активист движения за эвтаназию

Кейптаун, , 07:42 — REGNUM Ведущий южноафриканский активист движения за права на добровольную эвтаназию будет отбывать наказание сроком три года под домашним арестом. Мужчина был признан виновным в умышленном убийстве после того, как помог троим людям совершить суицид, передает ВВС Africa.

По информации телеканала, Шон Дэвидсон был арестован в сентябре 2018 года по подозрению в причастности к смерти его друга в 2013 году, который был парализован после автомобильной аварии. Самоубийство при содействии, а также эвтаназия незаконны в ЮАР, сообщает издание.

Родившийся в Новой Зеландии Дэвисон является судмедэкспертом и основателем организации DignitySA. Дэвисон стал участником кампании за право на содействие в самоубийстве после того, как его арестовали в Новой Зеландии в 2010 году за то, что он помог своей 85-летней матери, которая была неизлечимо больна раком, умереть четырьмя годами ранее. 57-летний мужчина отбыл пять месяцев домашнего ареста в Новой Зеландии после признания себя виновным в содействии самоубийству матери, а затем вернулся домой к своей семье в Южную Африку.

В Верховном суде Западного Кейпа он признал себя виновным в том, что помог своему другу Анричу Бургеру в 2013 году совершить самоубийство. Он также признался, что помог Джастину Вариану и Ричарду Холланду убить себя.

Дэвидсон был приговорен к восьми годам лишения свободы, пять из которых будут условными. Его приговор означает, что если он будет осужден за аналогичное преступление в течение следующих пяти лет, ему придется отбывать полный восьмилетний срок. В среду, 19 июня, Дэвисон покинул здание суда в Кейптауне в сопровождении своей семьи, не дав никаких комментариев журналистам, ожидавшим его на улице.