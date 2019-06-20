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Ректор ДВФУ назвал направления возможного сотрудничества с Индией

Общество

Перспективными для сотрудничества могут стать сферы высоких технологий

Владивосток, 20 июня 2019, 07:36 — REGNUM  Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) готов стать одним из центров научно-образовательного и технологического сотрудничества России и Индии, заявил ректор Никита Анисимов на заседании круглого стола в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По его словам, перспективными для сотрудничества могут стать сферы высоких технологий, цифровой экономики, инженерного дела, международных отношений. Университет также заинтересован в расширении обменных программ для индийских студентов, а в настоящее время учебное заведение прорабатывает вопрос о возрождении кафедры индологии.

В вузе добавили, что ректор Анисимов находится в Индии в составе делегации полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Рабочая поездка организована с целью обсуждения инвестиционных возможностей Дальнего Востока и проработки инициатив в рамках подготовки визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Владивосток в сентябре 2019 года.

Ранее в Дальневосточном федеральном университете сообщали о заинтересованности в интенсификации гуманитарного и образовательного сотрудничества с КНДР.

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