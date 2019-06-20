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Якутский фильм получил сразу две главных награды кинофестиваля в Шанхае

Общество

«Приз СМИ за лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий»

Якутск, 20 июня 2019, 07:37 — REGNUM  Сделанный в Якутии фильм «Надо мною солнце не садится» был удостоен сразу двух наград на международном кинофестивале в Шанхае (Китай). Об этом сообщил в соцсетях глава региона Айсен Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы Якутии, кинолента получила сразу две главных награды — «Приз СМИ за лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий».

«Зритель от Москвы до Шанхая выбрал наш фильм самым лучшим! Спасибо!!!», — написал Айсен Николаев.

По информации ИА YakutiaMedia, фильм также был удостоен спецпремий сети азиатских кинокритиков NETPAC и интернет-портала ПрофиСинема. Режиссёр киноленты Любовь Борисова. Она представляла фильм на кинофестивале вместе с промопродюсером Сарданой Саввиной, исполнителем одной из главных ролей Степаном Петровым, руководителем и худруком «Сахафильма» Дмитрем Шадриным и Алексеем Романовым.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия прославилась своим кино в 2016 году. Тогда в российский прокат вышли сделанные в республике фильмы «Мой убийца» и «24 снега». Первый из них стал претендентом на получение «Золотого Глобуса», но в шорт-лист престижной премии не попал, впрочем, как и остальные российские киноленты.

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