Игорь Комаров об Оренбургской области: «Впечатление хорошее»

Оренбург, , 07:46 — REGNUM На реализацию нацпроектов Оренбургской области в 2019 году направлено 16,5 млрд рублей. Главная задача — весь объем запланированных работ сделать качественно и в срок, отметил врио губернатора Денис Паслер на совещании, посвященном теме социально-экономического развития региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Совещание прошло под руководством полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Он побывал в Оренбурге 19 июня с рабочим визитом.

«Национальные проекты — это не только стратегические документы. Это отражение объективной реальности, запросов и ожиданий людей. Бывая в территориях, я вижу, что проблемы везде схожие. Мне задают одни и те же вопросы, и ответы на них заключены в дорожных картах национальных проектов. Создание рабочих мест, ремонт дорог и сельских клубов, строительство ФАПов и школ — все, что касается благополучия людей, стоит сегодня на повестке. Жители ждут реальных улучшений. На реализацию национальных проектов только в этом году направлено порядка 16,5 млрд рублей. Главная задача — весь объем запланированных работ сделать качественно и в срок. Я считаю, что мы справимся с этой задачей и создадим базу на будущий год, чтобы успешно решать те вопросы, которые ставят перед нами оренбуржцы», — заявил Денис Паслер.

На совещании под председательством Игоря Комарова обсуждались вопросы регионального развития, организации летнего отдыха детей, работы промышленного сектора области. Ключевым был вопрос взаимодействия федеральной и областной власти в ходе реализации национальных проектов.

«Впечатление от Оренбургской области хорошее. Национальные проекты реализуются по плану. Некоторые вопросы, которые мы обсуждали, например вопрос контрактации работ в рамках национальных проектов, выгодно отличают Оренбургскую область от других регионов. Также Оренбургская область одна из первых сделала паспорта региональных проектов. Одновременно мы обсуждали насущные проблемы промышленного производства. Хочется видеть положительную динамику в их решении. Это, прежде всего, проблемы рабочих мест, безработицы и задолженности по заработной плате. С апреля число безработных в области уменьшилось на 3,5 тысячи, то есть фактически на 20%. Цифра хорошая, и хотелось бы, чтобы такая динамика поддерживалась и в дальнейшем. Задолженность по заработной плате в области снизилась на 350 млн рублей. Это, безусловно, позитивный сигнал и ответ на вопрос, который в первую очередь волнует людей. Надеемся, что это начало серьезной работы, которую необходимо продолжать. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддерживать эти позитивные процессы», — сказал Игорь Комаров.

Стоит отметить, общий объем средств, предусмотренный в бюджете Оренбургской области на реализацию региональных проектов в 2019 году составляет 16 млрд 497,9 млн рублей. В том числе федеральные средства — 7105,2 млн рублей, областные средства — 6 млрд 140 млн рублей, средства местных бюджетов — 447,8 млн рублей, иные источники — 2 млрд 804,8 млн рублей.