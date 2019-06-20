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«Живём в грязи и болоте»: тюменцы жалуются Путину на застройщика

Общество

Жители ЖК «Олимпийский» третий год не могут добиться от застройщика и властей города благоустройства дворовой территории

Тюмень, 20 июня 2019, 07:19 — REGNUM  Тюменцы, проживающие в ЖК «Олимпийский», пожаловались президенту России Владимиру Путину на застройщика и мэрию Тюмени. Людям было обещано при сдаче жилищного комплекса благоустройство дворовых территорий, но они уже третий год выходят из подъездов прямо в грязь и болото. Своё видеообращение они отправили на «прямую линию» с главой государства, которая состоится 20 июня 2019 года.

«Уже третий год мы вынуждены проживать в условиях, которые угрожают нашей безопасности. Вместо облагороженной территории рядом с домами разлилось болото, отсутствует въезд во двор одного из домов, что делает невозможным проезд спецслужб — скорой помощи, пожарных», — жалуются тюменцы, проживающие в ЖК «Олимпийский».

На видео, действительно, запечатлена удручающая картина. Парковочных мест нет. Автомобили стоят в воде. К детской площадке можно подобраться разве что в резиновых сапогах.

По словам жителей ЖК «Олимпийский», они обращались к застройщику, но там заявили, что территория принадлежит частным лицам.

«Администрация города Тюмени не видит проблемы и считает, что у нас всё в порядке», — жалуются президенту страны тюменцы.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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