Четверг, 20 Июня 2019 года
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Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ

Общество

Собранные средства предложено зачислять в бюджеты регионов

Москва, 20 июня 2019, 07:20 — REGNUM  Штрафовать автомобилистов, не заплативших за проезд по платной дороге, предложило российское правительство. Об этом пишет 20 июня пишет «Парламентская газета».

«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.

Президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит это предложение 20 июня. Штрафовать водителей, полагают авторы инициативы, позволит постоплатная система «свободный поток», которая призвана сделать свободнее платные трассы.

В настоящее время для проезда по платной дороге водитель должен остановиться на пункте взимания платы. Обустройство таких пунктов обходится недешево и компенсируется за счет повышенной оплаты проезда.

Собранные штрафы предложено зачислять в бюджеты регионов. Платные дороги общей протяженностью более 1,3 тыс. км существуют сегодня в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.

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