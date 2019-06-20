После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку

Пермь, , 06:59 — REGNUM В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России. Она пожаловалась на нарушение её прав при реализации в регионе государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Женщина побывала на личном приеме у руководителя следственного управления. Пермячка сообщила о несоблюдении очередности предоставления социальных выплат при реализации жилищной госпрограммы.

Кроме того, руководителем направлены письма губернатору и прокурору Пермского края, председателю краевой Контрольно-счетной палаты, а также региональным уполномоченным по правам человека и ребенка, с просьбой поручить подчиненным сотрудникам в рамках имеющихся полномочий провести проверки соблюдения прав заявительницы.

По данным портала 59.ru, следствие также заинтересовалось обращением молодых семей к президенту. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пермяки заявили, что жилищная программа в регионе не работает и попросили Владимира Путина помочь с дополнительным финансированием программы «Жильё для молодой семьи». Семьи пожаловались, что очередь в регионе движется медленно и члены семей не успевают получить выплату до 35-летнего возраста. Молодежь предложила увеличить возрастной ценз до 40 лет.

Напомним, 20 июня пройдет «Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

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