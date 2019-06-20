Бухгалтеры тюменского онкоцентра жалуются Путину на главного врача

Тюмень, , 06:59 — REGNUM Сотрудники финансово-экономического блока тюменского онкологического центра «Медицинский город» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить «произвол и беззаконие», которые якобы творятся в медицинском учреждении, возглавляемом главным врачом Андреем Кудряковым. Видеообращение бухгалтеры и экономисты отправили на прямую линию с главой государства, которая состоится 20 июня 2019 года.

По словам сотрудников, конфликт разгорелся из-за увольнения главного бухгалтера за нарушение сроков выплаты зарплат. Вслед за главбухом выговор получила её заместитель. Замечания объявили ещё двум сотрудницам финансово-экономического блока.

Коллективную жалобу сотрудники финансово-экономического блока тюменского онкологического центра «Медицинский город» уже отправляли губернатору Тюменской области Александру Моору, в трудовую инспекцию, прокуратуру, региональное управление Следственного комитета России и суд.

«Просим вас разобраться в ситуации и помочь нам не потерять свои рабочие места. Главный врач Кудряков, пользуясь своим положением и родственными связями в правительстве, творит произвол и беззаконие в стенах онкодиспансера», — жалуются президенту экономисты тюменского «Медицинского города».

Главный врач медучреждения Андрей Кудряков сложившуюся ситуацию не комментирует. Департамент здравоохранения Тюменской области проводит проверку жалобы бухгалтеров.