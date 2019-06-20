Выпускные пройдут в 277 школах Томской области

Томск, , 06:39 — REGNUM В Томской области в 2019 году выпускные вечера пройдут в 277 школах. Как сообщили ИА REGNUM 20 июня в областной администрации, аттестаты получат более 15 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. Из них более 10 тысяч человек получили основное общее образование, 5500 — среднее образование.

21 июня в Губернаторском квартале (у флагштока) в торжественной обстановке получат аттестаты выпускники Томского кадетского корпуса. Трое кадетов из 34-х окончили школу с золотой и серебряными медалями.

Выпускные в регионе проводятся с 14 по 29 июня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России в текущем году школу заканчивают около 1,7 миллиона учащихся.

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