Четверг, 20 Июня 2019 года
06:39:36 МСК

Выпускные пройдут в 277 школах Томской области

Общество

Аттестаты получат более 15 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов

Томск, 20 июня 2019, 06:39 — REGNUM  В Томской области в 2019 году выпускные вечера пройдут в 277 школах. Как сообщили ИА REGNUM 20 июня в областной администрации, аттестаты получат более 15 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. Из них более 10 тысяч человек получили основное общее образование, 5500 — среднее образование.

21 июня в Губернаторском квартале (у флагштока) в торжественной обстановке получат аттестаты выпускники Томского кадетского корпуса. Трое кадетов из 34-х окончили школу с золотой и серебряными медалями.

Выпускные в регионе проводятся с 14 по 29 июня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России в текущем году школу заканчивают около 1,7 миллиона учащихся.

Читайте также: В 2019 году в России школу заканчивают около 1,7 млн учащихся

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выпускные балы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить