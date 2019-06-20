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В Тюменской области выросло число «стобалльников» на ЕГЭ

Общество

Большинство набравших 100 баллов получили высший результат по химии

Тюмень, 20 июня 2019, 06:27 — REGNUM  В Тюменской области в 2019 году увеличилось число выпускников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене. Окончательные итоги ЕГЭ ещё не подведены, но уже известно о 43 «стобалльниках», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования и науки.

На данный момент известны результаты по семи предметам. В Тюменской области 100 баллов набрали 5 ребят на ЕГЭ по математике, один — по истории, шесть — по литературе, два — по географии, 10 — по русскому языку, и 19 — по химии. Даже по предварительным данным нынешние выпускники побили рекорд 2018 года, когда в Тюменской области насчитали 41 «стобалльника».

Напомним, единый государственный экзамен 3 июня 2019 года сдавали все выпускники Тюменской области — около 10 тысяч человек. Экзаменационная кампания продлится до 1 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: 97% выпускников Тюменского района справились с заданиями ЕГЭ (Тюменская обл.)

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Единый государственный экзамен
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