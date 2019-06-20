Четверг, 20 Июня 2019 года
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СМИ узнали о планах YouTube по созданию видеохостинга для детей

Общество

Новый сервис может получить название YouTube Kids

СМИ узнали о планах YouTube по созданию видеохостинга для детей

Сан-Бруно, США, 20 июня 2019, 02:38 — REGNUM  Администрация видеохостинга YouTube рассматривает возможность создания отдельного сервиса для детей. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По замыслу авторов идеи, новый сервис, который получит название YouTube Kids, позволит защитить несовершеннолетних пользователей сети от видеороликов сомнительного содержания.

В то же время отмечается, что создание отдельного сервиса может быть невыгодным, поскольку контент для детей очень популярен на YouTube и привлекает миллионы долларов от рекламодателей.

В связи с этим в качестве другого варианта ограничения доступа к взрослому контенту рассматривается отключение функции автоматического запуска новых видеороликов на сайте в «детском режиме».

Официальный представитель YouTube подтвердила изданию, что в компании задумываются над тем, как улучшить качество контента для детей, однако говорить о возможных конкретных изменениях отказалась, сославшись на внутреннюю политику компании.

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