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Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России

Общество

Объём мобильного интернет-траффика растёт на фоне снижения спроса на сотовую связь

Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России

Москва, 20 июня 2019, 02:17 — REGNUM  Мобильный интернет-трафик в России в I квартале 2019 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 20 июня сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минкомсвязи.

За период с января по март российские пользователи скачали и передали в общей сложности более 3,3 млрд Гб данных, что на 1,1 млрд Гб превышает показатель I квартала 2018 года и почти сопоставимо с показателем за весь 2016 год.

Отмечается, что динамика потребления мобильного интернета растёт на фоне снижения спроса на мобильную связь — продолжительность общения по сотовым телефонам в стране за год сократилось почти на 3%.

Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.

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