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Посольство РФ предупреждает о всплеске уличного насилия в Лондоне

Общество

Дипломаты рекомендуют российским гражданам и соотечественникам избегать мест массового скопления людей в британской столице

Лондон, 20 июня 2019, 01:43 — REGNUM  В Лондоне наблюдается очередной всплеск уличного насилия с применением холодного оружия, сообщила 19 июня пресс-служба посольства России в Великобритании.

Ссылаясь на местные СМИ, российские дипломаты информируют, что только за последние несколько дней зарегистрировано пять смертельных случаев на востоке и юго-востоке города, а с начала 2019 года в британской столице произошло уже 56 убийств.

«Учитывая сохраняющийся повышенный уровень угрозы безопасности, вновь призываем российских граждан и соотечественников проявлять бдительность», — говорится в сообщении.

Посольство рекомендует по возможности отказаться от пребывания в местах массового скопления людей, а также следить за оповещениями и следовать рекомендациям правоохранительных органов.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня в районе Тауэр-Хамлетс на востоке Лондона подвергся нападению 34-летний уроженец России по имени Глеб Жебровский. Мужчина скончался от полученных ножевых ранений.

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