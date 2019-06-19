В Чемодановке круглосуточно дежурит Росгвардия: ситуация нормализована

Бессоновский район, Пензенская область, , 23:24 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу с жителями села Чемодановка, где произошла массовая драка, в которой один человек погиб. Глава региона подвёл итоги работы оперативного штаба, рассказал о результатах принятых мер, сообщили ИА REGNUM в пензенском правительстве.

Белозерцев отметил, что обстановка была накалённой и в очередной раз заверил, что все виновные будут наказаны в соответствии с законом.

«Ситуация в Чемодановке нормализована. Для обеспечения безопасности граждан 40 росгвардейцев круглосуточно несут службу. Цыгане по собственной инициативе выехали из Чемодановки и Лопаток. В России закон один для всех», — констатировал губернатор.

Он заверил, что в селе будет открыто отделение полиции, в котором будут работать семеро сотрудников.

Областные власти приняли решение погасить кредит погибшего жителя села, также будет погашен кредит, который выплачивает его сестра. Родственникам будет оказана материальная помощь на завершение пристроя к дому.

Кроме того, Белозерцев рассказал о готовящейся модернизации системы водоснабжения, о действиях по освещению улиц, ремонту автодорог и строительству школы. Также принято решение о необходимости ремонта Чемодановской участковой больницы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. Зачинщики конфликта, отмечают очевидцы, убегая от правоохранителей, крушили всё на своем пути — окна, автомобили, заборы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Губернатор Пензенской области на народном сходе в Чемодановке призвал решать конфликты мирным путем и пообещал, что все виновные будут наказаны. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров провёл в Пензе совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка. По его словам, необходимо провести «компетентное и бескомпромиссное» расследование причин и обстоятельств происшествия, «максимально быстро стабилизировать ситуацию».

В рамках расследования были доставлены в полицию более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны.

Об инциденте было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Накануне в селе личный прием граждан провели прокурор Пензенской области Наталья Канцерова и руководитель следственного управления СКР по региону Дмитрий Матушкин. Также прием провел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

Ранее Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села на два месяца по делу о массовой драке.

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