После жалобы Путину на воду в домах воронежцев СК начал проверку

Воронеж, , 21:16 — REGNUM Воронежские следователи начали проверку после обращения жителей Новой Усмани на «прямую линию» к президенту РФ с жалобой на качество воды, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 19 июня старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Видеообращение в преддверии «прямой линии» с президентом записали жители домов №26 «а» и 26 «б» по улице Солнечная села Новая Усмань. Жители жалуются, что вот уже четыре года, прошедшие с момента заселения в дома, из их кранов течет вода желтого цвета и с неприятным запахом, которую ни пить, ни использовать для купания нельзя. Оплатив за свой счет экспертизы, жителям удалось доказать, что поставляемая вода не питьевая, а техническая.

«В настоящее время истребована и анализируется документация на поставку воды гражданам вышеуказанных домов, приняты объяснения у сотрудников администрации и МОО «Новоусманское коммунальное хозяйство», приобщена к материалам документация по данному вопросу из службы судебных приставов Новоусманского РОСП, запланировано проведение заборов воды в скважине и месте присоединения жилых домов к сети водоснабжения, после этого будут назначены необходимые экспертизы. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщила Елена Мануковская.

Добавим, что ранее с видеообращениями к президенту обратились жители микрорайона Процессор и улицы Ломоносова, которые пожаловались главы государства на отсутствие в активно развивающихся районах школ, а также клиенты скандально известного автосалона «Гаус».

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