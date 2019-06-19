Среда, 19 Июня 2019 года
20:57:03 МСК

Власти свердловского Асбеста назвали срок переселения жильцов «авариек»

Общество

До 1 декабря

Асбест, Свердловская область, 19 июня 2019, 20:56 — REGNUM  Обратившиеся к Владимиру Путину за помощью жильцы двух аварийных домов свердловского города Асбеста могут быть переселены в новый дом до 1 декабря 2019 года. Об этом журналистам заявили в пресс-службе мэрии.

Речь идёт о домах номер 4 и номер 4А по улице 8 Марта. Напомним, как отмечают жильцы, это двухэтажные дома 1930-х годов постройки. Они были признаны аварийными ещё в 2010 году, но людей пока не расселили.

В мэрии города уточняют: дома были построены в 1950 году. В них проживают 56 человек. Чтобы их переселить, в третьем квартале планируется купить квартиры в доме, который сдали в апреле 2019 года. Первый заместитель главы Асбеста Лариса Кирьянова отмечает, что новое жильё граждане получат к 1 декабря. Ключи им вручат в торжественной обстановке.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале СКР начал проверку по жалобе жильцов сгнивших домов Путину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить