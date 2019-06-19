Среда, 19 Июня 2019 года
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На Урале жильцы аварийных домов ждут помощи Путина

Общество

СКР проверяет факты, изложенные жителями Серова

На Урале жильцы аварийных домов ждут помощи Путина
Иллюстрация: Марина Каширская (c) ИА REGNUM
Аварийное жильё

Серов, Свердловская область, 19 июня 2019, 20:38 — REGNUM  В Свердловской области кроме жителей аварийных домов Асбеста с такой же проблемой обратились к президенту России Владимиру Путину жители Серова. Они также записали видеообращение и надеются на помощь от главы государства.

Судя по словам граждан, проблема у них глобальнее, чем в Асбесте. Аварийными считаются не два дома, а гораздо больше. «Аварийки» находятся на улицах Паровозников и Белореченской. Люди утверждают, что их долгое время не переселяют.

Органы СКР начали проверку по факту обращения граждан. По её итогам будет принято соответствующее решение.

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