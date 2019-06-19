Костромская область получит более 2 млн на национальную политику

Кострома, , 20:17 — REGNUM Костромская область вошла в число победителей конкурсного отбора, который проводило Федеральное агентство по делам национальностей.

Как сообщает Smi44, по результатам участия в конкурсе область должна получить субсидию из федерального бюджета в размере 2,3 млн рублей «на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики».

Часть денежных средств получат на конкурсной основе социально-ориентированные некоммерческие организации на свои проекты. Ещё часть используют на развитие Костромского Дома национальностей, проведение областных конференций и мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов.

Справка: Федеральное агентство по делам национальностей создано в 2015 году. Занимается реализацией государственной политики в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений и осуществлением мер, направленных на укрепление единства многонационального народа России. Руководитель — Игорь Баринов.