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Британские учёные выяснили идеальную длительность рабочего дня

Общество

Для этого они опросили более 70 тыс. жителей страны

Лондон, 19 июня 2019, 19:40 — REGNUM  Чтобы снизить вероятность психических расстройств и сохранить физическое здоровье надо работать не более восьми часов в неделю, установили учёные из университетов Кембриджа и Солфорда, сообщает 19 июня газета Daily Mail.

К такому выводу британские учёные пришли, опросив свыше 70 тыс. жителей Великобритании.

Тем не менее это не помешало исследователям выдвинуть оригинальную гипотезу о том, что несмотря на перспективы развития робототехники и искусственного интеллекта надо стремиться к сохранению уровня занятости взрослого населения.

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Рынок труда
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