Жители Самарканда «отвоевали» деревья на центральной улице города

Самарканд, Узбекистан, , 19:20 — REGNUM Власти города Самарканда, что называется, включили «заднюю скорость» перед напором общественности города, которая выступила против вырубки многолетних (чинар) платанов на Университетском бульваре, передает корреспондент ИА REGNUM.

На данном бульваре растут чинары, посаженные десятки лет назад, деревья создают тень и замечательно украшают улицу. Ранее власти Самарканда заявили, что намерены вырубить деревья, а на их месте построить велодорожки, фонтаны и другое.

Вместе с этим необходимости вырубки деревьев на этом бульваре нет, а жителям страны уже давно известно, что когда власти осуществляют рубку, то руководствуются не благоустроительными целями, а меркантильными — продают древесину местным мебельным предприятиям.

В связи с этим в социальных сетях, после заявления властей о «благоустройстве», завязалась бурная дискуссия, а позднее прогрессивно мыслящие жители Самарканда вышли к бульвару и заявили свой протест.

Самаркандские власти поспешили сделать заявление, что деревья на Университетском бульваре не будут тронуты, таким образом в Узбекистане создан прецедент, когда жители смогли совместными усилиями отстоять дорогие горожанам многолетние зеленые насаждения.

Ранее ИА REGNUM неоднократно писало о незаконной вырубке многолетних деревьев ценных пород для нужд мебельной промышленности республики. Отмечалось, что, несмотря на засушливый климат, Узбекистан, по сути, является единственной страной в мире, в городах которой массово вырубаются деревья для коммерческих целей