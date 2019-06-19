В новгородской Жестяной Горке начнут массовую эксгумацию жертв фашизма

п. Батецкий, Новгородская область, , 18:38 — REGNUM В День памяти и скорби, 22 июня, у деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области начнётся массовая эксгумация жертв немецко-фашистской оккупации. Как сообщили ИА REGNUM в областной экспедиции «Долина», на месте массового расстрела мирных жителей будет проведено полномасштабное исследование.

Благословение на начало работ даст митрополит Новгородский и Старорусский Лев, который отслужит молебен об упокоении душ погибших жертв нацистов. Ожидается, что родственники погибших посетят место их гибели.

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По данным «Долины», к работе по исследованию места захоронения, начатой поисковиками Новгородского регионального отделения «Поискового движения России» и Следственным комитетом России, присоединятся военнослужащие 90-го отдельного поискового батальона Министерства обороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, захоронения времён Великой Отечественной войны с останками были найдены близ Жестяной Горки весной 2019 года поисковиками экспедиции «Долина». К работе поисковиков подключились следователи Следственного комитета России. Медико-криминалистическая экспертиза установила, что погибшие — жертвы карательных операций оккупантов в 1942—1943 годах. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК РФ («Геноцид»).

Напомним, ранее было известно о захороненных в районе деревни Жестяная Горка почти 4 тыс. человек, но нельзя сказать, что были найдены все погибшие жертвы нацистов.

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