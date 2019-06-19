Экс-министр культуры Карачаево-Черкесии объявлен в розыск по делу Арашукова

Черкесск, , 18:36 — REGNUM Управление ФСБ по Карачаево-Черкесии объявило в федеральный розыск исполнительного директора двух ставропольских газовых компаний, бывшего министра культуры республики Уали Евгамукова. Руководитель ОАО «Апанасейкирайгаз» и АО «Буденновскгазпромбытсервис» разыскивается в рамках уголовного дела о хищении у ПАО «Газпром» более 30 млрд рублей, сообщили 19 июня в ведомстве.

Евгамукова подозревают в участии в преступном сообществе, возглавляемом бывшим советником генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулем Арашуковым и «в реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах», говорится в сообщении управления ФСБ.

О том, что Уали Евгамуков скрылся от следствия, сообщалось еще в феврале 2019 года, когда было возбуждено уголовное дело о хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей и были задержаны девять его фигурантов, в том числе отец и сын Арашуковы и еще семеро топ-менеджеров гагазовых предприятий Ставропольского края, Астраханской области, Карачаево-Черкесии и Дагестана.

Об Уали Евгамукове известно, что он — уроженец аула Псыж Прикубанского района Ставропольского края (ныне Карачаево-Черкесской республики). В молодые годы он был гордостью Карачаево-Черкесии, занимаясь бальными танцами и представляя регион и Россию на всевозможных престижных танцевальных конкурсах. В ноябре 2012 года был назначен на пост министра культуры Карачаево-Черкесии.

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Как сообщало ИА REGNUM, о громком деле о многомиллиардном хищении газа у ПАО «Газпром» стало известно 30 января, когда в стенах Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан его отец — советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков.