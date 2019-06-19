Полигон на Шиесе будет принимать и коммунальные, и бытовые отходы

Архангельск, , 18:19 — REGNUM Полигон на станции Шиес будет принимать бытовой мусор. Об этом инвестор проекта сообщил на своем сайте.

В частности, ООО «Технопарк» заявило о своей готовности принимать и размещать на территории полигона мусор со всего Ленского района Архангельской области, включая Урдому, Яренск и другие населенные пункты.

На сайте инвестора сегодня появилась информация о том, что «для организации в Ленском районе современной системы сбора, обработки и последующей утилизации бытовых отходов будут привлечены передовые европейские технологии».

Добавим, что на передовые европейские технологии авторы проекта ссылаются не впервые. На презентации так называемого экотехнопарка был представлен передовой способ захоронения ТКО в брикетах. Однако на вопрос что с ними делать через 20 лет, после того, как закончится срок службы полигона, пока никто не ответил. Представители регионального правительства в конце прошлого года сообщили, что ведут переговоры с потенциальными инвесторами о сжигании ТКО. Однако об успехе в этом вопросе пока не заявили.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Архангельской области протестуют против строительства полигона на станции Шиес, где, согласно планам инвестора, будут захоранивать мусор из Москвы. Власти региона признали проект, не прошедший всех необходимых экспертиз, приоритетным, а провести референдум по наболевшему вопросу не дают.

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