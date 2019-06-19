Среда, 19 Июня 2019 года
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Полицейских Сургута призвали к ответу за задержку выступления лётчиц

Общество

Прокуратура нашла ряд нарушений

Сургут, Югра, 19 июня 2019, 17:55 — REGNUM  Полиция Сургута получила предписание от прокуратуры за инцидент на аэродроме Боровая 9 мая 2019 года, когда был сорван вылет женской пилотажной группы в рамках акции «Бессмертный полк». Об этом сообщают «Новости Югры».

Напомним, группа из 15 самолётов должна была подняться в воздух по согласованию с Росавиацией в 10:00 9 мая. Но на основании анонимного звонка специальная комиссия администрации Сургута приостановила полёт. Пилоты были приглашены для разъяснений в полицейский участок.

Надзорным ведомством вскрыт ряд нарушений: сотрудники УМВД России по ХМАО необоснованно доставляли граждан в полицию, нарушили нормы закона при взаимодействии с Сургутским линейным отделом МВД России на транспорте. Пилотажная группа лётчиц «Барсы» взлетела днём после личного вмешательства губернатора Югры Натальи Комаровой.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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