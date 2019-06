Предстоящая Baldur's Gate III не станет копией прошлых игр Larian Studios

Гент, Бельгия, , 18:22 — REGNUM Глава Larian Studios Свен Винке рассказал о разработке предстоящей игры Baldur’s Gate III. По его словам, новый проект не будет похож на предыдущие игры студии, сообщает портал VG 24/7 19 июня.

Свен Винке отметил, что Baldur’s Gate III не будет похожа на серию Divinity. По заверению разработчика, новый проект будет куда «темнее и серьёзнее». Тем не менее в игре будет и юмористическая составляющая. Свен Винке считает, что «серьёзные темы работают намного лучше, если в них есть немного юмора».

Baldur’s Gate III разрабатывается на обновлённой версии игрового движка Divinity Original Sin 2 (самая популярная игра студии), поэтому в схватках с противниками можно будет использовать окружение. Однако разработчики пока не сообщают, будут ли сражения проходить в пошаговом режиме или в формате реального времени.

По словам Винке, новый Baldur’s Gate создаст у игроков впечатление, что они играют в настольную Dungeons and Dragons «с очень компетентным Мастером Подземелья».

Напомним, Larian Studios — это бельгийская компания-разработчик компьютерных игр, основанная Свеном Винке в 1996 года. Larian — это кличка собаки Винке. Самыми популярными играми студии являются проекты серии Divinity, RPG-игры в выдуманном мире Ривеллона.

