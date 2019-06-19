30 километров двойной сплошной: ноу-хау воронежских дорожников

Воронеж, , 17:12 — REGNUM В Воронежской области участок в почти 30 километров на трассе Воронеж — Нововоронеж разделили двойной сплошной в целях предотвращения автоаварий.

О разметке, не позволяющей произвести обгон или разворот на протяжении длительного участка, в социальных сетях сообщили возмущенные автомобилисты — по их словам, такое решение способствует заторам, поскольку возможности обгона транспортных средств, едущих с низкой скоростью, нет. Что касается безопасности, уверены некоторые автомобилисты, то о ней речи не идет — все равно находятся «асы», обгоняющие по обочине.

В региональном «Территориальном дорожном агентстве» пояснили, что двойную сплошную разметку нанесли временно, чтобы в течение лета оценить эффективность этой меры на одном из самых аварийных участков. Нанесли без согласования с ГИБДД — законодательство это позволяет. И, как сообщают «Вести-Воронеж» со ссылкой на пресс-центр правительства региона, эффект есть: с момента нанесения разметки по данным на 18 июня там не зарегистрировано ни одного ДТП.